Frankrijk houdt gouden generatie Belgen na comeback uit Nations League-finale

Frankrijk is doorgedrongen tot de finale van de Nations League. Aan de hand van Kylian Mbappé werd een ogenschijnlijk kansloze achterstand tegen de Belgen in het laatste halfuur toch nog gerepareerd (3-2). Spanje is zondag de tegenstander in de eindstrijd.

Theo Hernández werd in de laatste minuut van de wedstrijd matchwinner door een afgeslagen bal binnen te knallen, vlak nadat een goal van Romelu Lukaku wegens buitenspel werd afgekeurd.

Het kon alle kanten op in dit attractieve duel, waarin de Belgen aanvankelijk heer en meester waren. Met het ingaan van het laatste halfuur leek er bij 2-0 geen vuiltje aan de lucht, maar dat was buiten Mbappé gerekend.

Ommekeer

Met afstand de gevaarlijkste man bij de Fransen luidde de ommekeer in, door na een individuele actie Karim Benzema vrij te spelen. Dankzij fraai voetenwerk gaf hij het Belgische verdedigingsblok het nakijken, om uit de draai de verre hoek te vinden.

En ook had de comeback een Nederlands tintje, toen de dienstdoende videoscheidsrechter Pol van Boekel had gezien dat Youri Tielemans wat onbeholpen uitverdedigde en daarbij het been van de alerte Antoine Griezmann licht raakte. In tweede instantie gaf Daniel Siebert toch een penalty.