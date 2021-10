Microsoft: Rusland vorig jaar verantwoordelijk voor 58 procent van hackaanvallen

Rusland is verantwoordelijk voor 58 procent van de door staten gesteunde hackaanvallen die afgelopen jaar door Microsoft werden gedetecteerd. Dat zegt het Amerikaanse softwarebedrijf in een nieuw rapport. De aanvallen waren vooral gericht op Amerikaanse overheidsinstellingen en denktanks.

Het gaat om cyberaanvallen die tussen juli 2020 en juli van dit jaar plaatsvonden. Na de VS waren Oekraïne, Groot-Brittannië en niet nader genoemde Europese NAVO-lidstaten het vaakst doelwit.

Vorig jaar vond een grote hackaanval via softwareleverancier SolarWinds plaats, waarvan Microsoft en een aantal Amerikaanse overheidsinstanties het slachtoffer werden. Een van de Amerikaanse instanties die geraakt werden, was het agentschap dat het Amerikaanse kernwapenarsenaal beheert. Ook hier zou Rusland achter zitten.

Die aanval was zo effectief, dat het totale percentage succesvolle aanvalspogingen van Russische hackers op 32 procent uitkomt. Ter vergelijking: het jaar ervoor lukten het Russische hackers in 21 procent van de gevallen om IT-systemen te kraken.

China was volgens Microsoft afgelopen jaar schuldig aan minder dan 10 procent van het totale aantal aanvallen. Maar hackers voor de Chinese overheid waren in 44 procent van hun pogingen succesvol.

Hacks door VS niet gemeld

Bij door een staat gesteunde hack staat het verzamelen van inlichtingen die betrekking hebben op de nationale veiligheid centraal. In het rapport wordt daarnaast specifiek gewaarschuwd voor ransomware-aanvallen, waarbij bestanden 'gegijzeld' worden door hackers. Bedrijven of instellingen moeten betalen om hun bestanden terug te krijgen.

Hackers die in opdracht van de VS toeslaan behoren volgens internationale persbureaus tot de meest bekwame cyberinbrekers. Het rapport van het Amerikaanse Microsoft gaat verder niet in op hackaanvallen door de Amerikaanse overheid.