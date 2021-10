VDL Groep verwacht ook vandaag nog problemen door digitale aanval

Industrieconcern VDL Groep verwacht ook nog vandaag last te hebben van de digitale aanval die het bedrijf al de hele dag parten speelt. Dat zegt een woordvoerder vanavond tegen de NOS. Het is nog altijd niet bekend wat de precieze oorzaak is en of het om een aanval met gijzelsoftware gaat.

De woordvoerder zegt dat de kans bestaat dat de situatie vandaag ongeveer net zo is als gisteren. Dat betekent dat de "algehele bedrijfsvoering" erdoor gehinderd wordt. Waarschijnlijk wordt dan ook de productie van de fabriek in Born niet opgestart.

Al met al blijft de impact van de aanval onduidelijk. Een woordvoerder wil daar niets over zeggen. Ook de vraag of er gegevens zijn gestolen blijft vooralsnog onbeantwoord.

Onder VDL Groep vallen 105 bedrijven. Er zijn onder meer vestigingen in Azië en Amerika. Niet alle bedrijven zijn in dezelfde mate geraakt. Het bedrijf telt wereldwijd meer dan 15.000 medewerkers en had vorig jaar een omzet van 4,7 miljard euro.