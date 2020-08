Ook titelverdedigster Andreescu meldt zich af voor US Open

Bianca Andreescu zal haar titel op de US Open dit jaar niet verdedigen. De 20-jarige Canadese heeft zich afgemeld voor het grandslamtoernooi in New York omdat ze zich niet fit genoeg voelt, mede door de coronamaatregelen.

Andreescu veroverde vorig jaar als debutante de titel op de US Open door in de finale verrassend te winnen van Serena Williams.

"Mijn overwinning op de US Open was het hoogtepunt van mijn carrière en ik zal het missen", meldt Andreescu op Twitter. "Maar door de onvoorziene omstandigheden, waaronder de coronapandemie, heb ik mij niet goed kunnen voorbereiden en is het niet mogelijk om op mijn beste niveau te kunnen spelen."

Meer afzeggingen

Andreescu is zeker niet de eerste die afzegt voor het toernooi in New York, dat op 31 augustus voor lege tribunes begint. Ook Kiki Bertens, Simona Halep (tweevoudig grandslamwinnares), nummer één van de wereld Ashleigh Barty (één grandslamtitel) en Elina Svitolina hebben zich al afgemeld.

Bij de mannen ontbreken grote namen als titelhouder Rafael Nadal, Roger Federer en Nick Kyrgios. Novak Djokovic liet donderdag weten wel af te reizen naar de US Open.