Darter Noppert stoomt op World Grand Prix door naar halve finales

Darter Danny Noppert heeft z'n fraaie zegetocht bij de World Grand Prix een vervolg gegeven door zich te plaatsen voor de halve finales. De Fries rekende in Leicester met 3-1 af met de Engelsman Ian White.

Eerder had Noppert al gewonnen van zijn landgenoten Michael van Gerwen en Vincent van der Voort. In de volgende ronde speelt hij tegen de winnaar van de ontmoeting tussen Jonny Clayton en Krzysztof Ratajski, die elkaar later vanavond treffen.

Zege in vier sets

Noppert begon goed aan de wedstrijd tegen White door de eerste set met 3-0 op zijn naam te schrijven. De Engelsman kwam daarna iets beter in z'n spel en haalde, zij het met wat moeite, de tweede set binnen.

In het belangrijke derde bedrijf draaide het uit op een beslissende leg, die overtuigend naar Noppert ging. De nummer 22 van de wereldranglijst maakte het karwei daarna af door ook de vierde set binnen te slepen.

"Ik geniet van mezelf", zei Noppert na afloop voor de camera van RTL7. "Het ging goed, de dubbels liepen ook gewoon lekker... Ik kan nog bijna niet geloven dat ik in de halve finales sta."

130.000 euro

Het format van de World Grand Prix wijkt iets af van dat van andere grote toernooien. De darters moeten elke leg met een dubbel beginnen, voordat er verder gespeeld kan worden. De finale van het toernooi is zaterdag. De winnaar gaat naar huis met een bedrag van bijna 130.000 euro.

Vorig jaar schopte Dirk van Duijvenbode het bij de World Grand Prix tot de finale, waarmee de naam van 'Aubergenius' - zoals zijn bijnaam luidt - als darter definitief werd gevestigd.