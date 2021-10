Europese Commissie gelast onderzoek naar pushbacks in Kroatië en Griekenland

In dit fragment uit het programma Pointer is te zien hoe de gemaskerde mannen geweld tegen de vluchtelingen gebruiken:

Onder meer Pointer en het Franse Libération publiceerden beelden van gemaskerde mannen die in Kroatië migranten de grens naar Bosnië en Herzegovina over slaan. Volgens het programma is het de eerste keer dat de pushbacks op deze plek op hoogwaardige kwaliteit zijn gefilmd.

Een onderzoekscollectief van meerdere internationale media, waaronder het Nederlandse KRO-NCRV-programma Pointer en onderzoekscollectief Lighthouse Reports, heeft nieuw bewijs gevonden waaruit blijkt dat migranten langs de landsgrens soms letterlijk worden teruggeslagen naar het land waar ze net vandaan komen, bijvoorbeeld in EU-lidstaat Kroatië. Hulporganisaties slaan al langer alarm over de pushbacks.

De Europese Commissie heeft Kroatië en Griekenland opgedragen om onderzoek te doen naar nieuwe beschuldigingen over illegale 'pushbacks'. Daarbij worden migranten met geweld terug over de grens gestuurd.

EU-commissaris Johansson overlegt morgen met de verantwoordelijke Kroatische en Griekse ministers. De Griekse minister van Migratie heeft de beschuldigingen al ontkend. "Griekse grenzen zijn EU-grenzen en we handelen binnen het Europees recht om de grenzen te beschermen", zegt minister Mitarachi in een reactie. Het land heeft eerdere beschuldigingen ook altijd ontkend.

Kroatië zegt dat er al een speciaal onderzoeksteam is samengesteld. "Het team is al aan het werk om te onderzoeken wat er is gebeurd, waar het is gebeurd en wie eraan hebben bijgedragen. Er zijn veel vragen die beantwoord moeten worden", aldus de Kroatische minister van Binnenlandse Zaken Bozinovic. Het land heeft eerder soortgelijke onderzoeken laten doen en kwam tot de conclusie dat er geen bewijs is dat de politie wandaden op haar geweten heeft.

Lees hier hoe correspondent Mitra Nazar vorig jaar twee dagen meeliep met de Turkse kustwacht, die graag wilde tonen wat ze op zee zien gebeuren.