Van Gaal trekt lessen uit 1997: 'Ongelooflijk moeilijk om hier te winnen'

De gedachten van Louis van Gaal gingen donderdagavond terug naar de zomer van 1997, toen hij net trainer was van FC Barcelona. Hij ging destijds met zijn nieuwe club in de voorrondes van de Champions League op bezoek bij Skonto Riga.

Barcelona sleepte er tegen de Letse voetbaldreumes met moeite een 1-0 overwinning uit. Van Gaal trekt er, daags voor de uitwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Letland in de kwalificatiereeks voor het WK, een belangrijke les uit.

"Het is ongelooflijk moeilijk om hier te winnen", zei de bondscoach van Oranje in Riga. "Ik heb slechte ervaringen in deze oorden. Met Barcelona, maar we hebben ook ooit met het Nederlands elftal tegen Estland gespeeld. Dat waren vechtwedstrijden. Het is niet zo makkelijk als die ploegen hier compact gaan spelen. Dan hoeven ze er maar een of twee keer uit te komen en meestal scoren ze dan."

'Imagineren en focussen'

Het duel met Letland wordt gespeeld in het Daugavastadion, dat een maximale capaciteit heeft van ongeveer 5.000 toeschouwers. Dat lijkt geen omgeving waar de internationals van Oranje van onder de indruk hoeven te zijn, maar Van Gaal is desondanks blij dat er een dag voor de wedstrijd al ter plekke getraind kan worden.

"Deze omgeving is heel anders dan het spelen in Camp Nou, of in Liverpool. Daarom wilde ik de jongens laten zien wat ze kunnen verwachten. Dan kunnen ze alvast imagineren en focussen", aldus Van Gaal.