Ambtenaar gemeente Culemborg verdacht van omkoping, oplichting en witwassen

Een ambtenaar van de gemeente Culemborg wordt verdacht van omkoping, oplichting en witwassen. In het onderzoek in deze zaak heeft de politie een woning in Tiel doorzocht en bij twee gemeenten bewijsmateriaal in beslag genomen.

De politie begon het onderzoek nadat er bij twee gemeenten valse facturen werden ingediend en ook werden uitbetaald. Dat gebeurde eerst bij de gemeente Tiel, en later bij de gemeente Culemborg. "De ambtenaar zou hierbij betrokken zijn en hier mogelijk ook van geprofiteerd hebben", zegt de politie. Onderzoek moet uitwijzen om hoeveel geld het precies gaat.

De politie heeft beslag gelegd op een auto, een woning en bankrekeningen, meldt Omroep Gelderland. De betrokken ambtenaar is niet aangehouden, maar zal op een later tijdstip worden verhoord.

De politie doet op dit moment geen verdere uitspraken over de identiteit van de man of verdere details van het onderzoek.