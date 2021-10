Amerikaanse senaat bereikt akkoord over verhoging schuldenplafond

De Democraten en Republikeinen in de Amerikaanse senaat hebben een akkoord bereikt over een tijdelijke verhoging van het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid. Het plafond wordt tot in december verhoogd met 480 miljard dollar naar in totaal 28,9 biljoen dollar. Dat heeft Chuck Schumer, leider van Democraten in de Senaat, bekendgemaakt.

De Amerikaanse regering naderde de grens van het maximale bedrag dat de overheid mag lenen, waardoor het voor 18 oktober niet meer aan alle financiële verplichtingen kon voldoen, zoals het betalen van loon aan ambtenaren. Gevolg was dat er een 'shutdown' dreigde van de federale overheid, waarbij veel overheidsdiensten hun deuren sluiten.

Al weken ruziën Amerikaanse Congresleden over het schuldenplafond. Veel Republikeinen weigerden in te stemmen met president Bidens begrotingsplannen. Biden wil grootscheeps investeren in infrastructuur en het sociale vangnet in de VS uitbreiden.

In de geschiedenis van de VS is het schuldenplafond al meer dan honderd keer opgerekt.