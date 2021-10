Vlaanderen vermindert pfas-lozing in Schelde, Nederland gerustgesteld

Vlaanderen verscherpt de regels voor het chemiebedrijf 3M dat de kankerverwekkende stof pfas in de Schelde loost. In Zeeland heerst grote verontwaardiging over deze lozing en vandaag hebben minister van Infrastructuur en Waterstaat Barbara Visser en de Vlaamse minister van Omgeving Zuhal Demir topoverleg gevoerd over de kwestie.

Eind oktober moet het Belgische bedrijf 3M aan strengere voorwaarden voldoen, beloofde Demir na afloop van het overleg. "De vergunning zal streng zijn. Wij willen geen risico nemen met de gezondheid en het leefmilieu." Ze zei niet precies hoeveel minder pfas straks mag worden geloosd. Dat wordt nog uitgewerkt.

Bezorgdheid

De afgelopen maanden was een stevige diplomatieke rel ontstaan tussen Zeeland en Vlaanderen. De Zeeuwen zijn al langer bezorgd over de onbekende hoeveelheid gevaarlijke stoffen die vanuit België naar de Westerschelde in Nederland stromen. Ze willen duidelijkheid over de gevolgen voor de natuur en de gezondheid.

Deze zomer bleek dat het Amerikaanse chemieconcern 3M in de haven van Antwerpen een 'eeuwigdurende omgevingsvergunning' had gekregen om de stof fbsa te lozen. Deze stof valt onder de groep poly- en perfluoralkyl- ofwel pfas-stoffen.

Vergunning

De boosheid van Zeeuwse politici nam verder toe toen bleek dat de Vlaamse overheid de Nederlandse overheid nooit had geïnformeerd over de bewuste vergunning voor 3M. De Vlaamse minister Demir ontkende dit, maar beloofde wel om met Zeeland te praten.

Vandaag volgde een gesprek in Den Haag. Van een eeuwigdurende vergunning blijkt geen sprake meer te zijn. Al over een paar weken moet 3M minder chemisch afval lozen. De Nederlandse minister Visser is tevreden met de Vlaamse toezegging. "We zijn gerustgesteld. Mijn collega heeft helder gezegd dat er direct wordt ingegrepen."

Ook Demir toont zich opgelucht over de verbeterde relatie. "Ik hou van Nederland. Jullie zijn toffe buren. Dit is een gemeenschappelijk dossier." Over de diplomatieke rel zegt ze: "Het is jammer dat het niet zo goed is gegaan."