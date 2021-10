Baanrenner Hoppezak stunt met EK-zilver, Hoogland verliest zadel en haalt kwartfinales

Baanwielrenner Vincent Hoppezak heeft bij de EK baanwielrennen voor een flinke verrassing gezorgd door de zilveren medaille te veroveren op het onderdeel scratch. De Europese titel ging naar Rui Oliveira.

In de wedstrijd over zestig ronden was het de Portugees Oliveira die als eerste een ronde voorsprong pakte. Even later besloot ook Hoppezak het erop te wagen. De 22-jarige debutant had al snel een halve ronde te pakken, maar daarna kreeg hij het lastig. Vlak voordat hij wilde aansluiten, werd voorin weer gas gegeven.

Rondenlang reed Hoppezak vlak achter het peloton; pas toen het met nog zeven ronden te gaan even stilviel, vond hij de aansluiting. Kracht voor een sprint met de sterke Oliveira had Hoppezak daarna niet meer.