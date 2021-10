Braspennincx verovert eerste individuele EK-goud op de sprint

Shanne Braspennincx heeft bij de EK baanwielrennen voor het eerst in haar loopbaan de Europese titel op de sprint veroverd. De olympisch keirinkampioene rekende in de finale van het toernooi in het Zwitserse Grenchen in twee heats af met de Duitse Lea Sophie Friedrich.

In de eerste heat moest Braspennincx in de laatste ronde buitenom bij de Duitse wereldkampioene op de teamsprint en de tijdrit, maar ondanks die extra meters kwam ze vlak voor de streep nog langszij. Ook in de tweede race was de 30-jarige Nederlandse de sterkste.

Het brons ging naar de Française Mathilde Gros, die in de strijd om de derde plaats de Oekraïense Olena Starikova versloeg.

Ook sterk in halve finale

Eerder op de avond rekende Braspennincx in de halve finale zelf in twee heats af met Gros.

In de eerste heat dook Braspennincx met nog een ronde te gaan slim onderdoor bij de Française, waarna ze de leiding niet meer uit handen gaf. In de tweede race nam de Nederlandse baansprintster vanaf het begin de kop. Ook na die lange sprint was Braspennincx de sterkste.