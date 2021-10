Braspennincx op EK baanwielrennen overtuigend naar finale sprinttoernooi

Shanne Braspennincx heeft zich bij de EK baanwielrennen in het Zwitserse Grenchen voor het eerst in haar loopbaan geplaatst voor de finale van het sprinttoernooi.

In de halve finales rekende de Nederlandse olympisch keirinkampioene in twee heats af met Mathilde Gros uit Frankrijk. In de eerste heat dook Braspennincx met nog een ronde te gaan slim onderdoor bij de Française, waarna ze de leiding niet meer uit handen gaf.

In de tweede race nam de Nederlandse baansprintster vanaf het begin de kop. Ook na die lange sprint was Braspennincx de sterkste.

Finale rond 19.52 uur

De strijd om het goud staat na 19.52 uur gepland. In de finale treft Braspennincx de Duitse Lea Sophie Friedrich.