Teleurstellende remise Advocaat met Irak, verlies Van Marwijk in WK-kwalificatie

Dick Advocaat maakt haast langs de lijn - ANP

Dick Advocaat wacht nog altijd op zijn eerste zege als bondscoach van Irak. Tegen Libanon werd doelpuntloos gelijkgespeeld in de WK-kwalificatie, waardoor deelname aan de eindronde weer wat verder uit beeld raakt. En dat geldt ook voor Bert van Marwijk, die met de Verenigde Arabische Emiraten van Iran verloor (0-1). Toch kon het elftal van Advocaat alvast het WK-sfeertje opsnuiven, want de wedstrijd werd om veiligheidsredenen gespeeld in het Khalifa International Stadium in Doha. Daar worden volgend jaar acht wedstrijden gespeeld van het wereldkampioenschap. Irak nog doelpuntloos Echt stimulerend werkte de praktisch lege voetbaltempel niet, met slechts een handvol kansen over en weer. Beide landen waren in hun eerste twee duels nog niet tot scoren gekomen.

De nummer 1 en 2 in de groep naar het WK, nummer 3 speelt play-offs. Libanon was op papier een van de zwakkere landen in de poule, maar een fikse tegenvaller voor Irak was het wegvallen van sterspeler Mohanad Ali afgelopen week. Door een zware knieblessure mist hij de rest van de campagne, die tot de eerste WK-deelname sinds 1986 moet leiden.

Bashar Resan had Advocaat zijn eerste driepunter kunnen bezorgen, maar trapte vlak na rust na een rush vanaf eigen helft oog-in-oog met de keeper finaal mis. Ook een schot vanuit kansrijke positie smoorde. De Hollandse School heeft de 74-jarige Advocaat er in zijn eerste maanden nog niet zichtbaar ingeslepen, maar aan temperament ontbreekt het zijn mannen niet. Na een opstootje en nog wat stevige charges in de slotfase stond er een score op het bord waar beide landen eigenlijk weinig aan hebben. Nederlaag voor Van Marwijk Bert van Marwijk kende ook een frustrerend avondje met de Verenigde Arabische Emiraten. Tegen Iran maakte hij zich op voor een veelbelovend laatste halfuur, toen de bezoekers na het vloeren van een doorgebroken speler met een man minder verder moesten. Helaas voor Van Marwijk keek de VAR ook mee, waarna besloten werd dat een rode kaart toch wat overtrokken was voor het lichte vergrijp.

De medische staf kijkt toe bij Irak-Libanon - ANP