Teleurstellend gelijkspel voor Advocaat met Irak, WK raakt verder uit beeld

Dick Advocaat wacht nog altijd op zijn eerste zege als bondscoach van Irak. Tegen Libanon werd doelpuntloos gelijkgespeeld in de WK-kwalificatie, waardoor deelname aan de eindronde weer wat verder uit beeld raakt.

Toch kon het elftal van Advocaat alvast het WK-sfeertje opsnuiven, want de wedstrijd werd om veiligheidsredenen gespeeld in het Khalifa International Stadium in Doha. Daar worden volgend jaar acht wedstrijden gespeeld van het wereldkampioenschap.

Irak nog doelpuntloos

Echt stimulerend werkte de praktisch lege voetbaltempel niet, met slechts een handvol kansen over en weer. Beide landen waren in hun eerste twee duels nog niet tot scoren gekomen.