Verstappen voelt geen druk: 'Geweldig seizoen, ook als ik wereldtitel niet pak'

Een jaar na de race die meer leek op waterballet dan op een grand prix is de Formule 1 terug in Turkije. In Istanboel staat de zestiende grand prix van het seizoen op het programma. Opnieuw hangt er regendreiging in de lucht, maar het asfalt op 'Istanbul Park' is grondig aangepakt om te voorkomen dat het circuit weer verandert in een ijsbaan.

Verstappen keert met gemengde gevoelens terug in Istanboel. "Vorig jaar reden we hier op een glijbaan. Ik kende het circuit uit een oude F1-game en het leek me geweldig hier te racen, maar het viel enorm tegen. Ik hoop dat het asfalt nu meer grip heeft en dat het nu wel uit de verf komt. De omstandigheden zullen sowieso anders zijn. Dat betekent veel huiswerk. Er zijn veel unknowns, maar daar kampt iedereen mee."

"De opmars van P20 naar P2 voelde bijna als een overwinning", zegt Verstappen. "Mercedes was in Rusland ijzersterk. We wisten dat ze bijna onverslaanbaar waren en namen ons verlies. Ik probeerde vooral problemen te omzeilen en zou zevende zijn geworden, maar de regen schonk ons een cadeau."

De ingecalculeerde zege van Mercedesrijder Lewis Hamilton in Sotsji leidde niet tot een gapend gat: Verstappen staat slechts twee punten achter. De Red Bull-rijder profiteerde van een heftige regenbui in de slotfase van de race, die hij vanwege een gridstraf door een motorwissel vanaf de achterste rij startte.

Na de inhaalrace in Rusland aast Max Verstappen op het heroveren van de WK-leiding. "Ik ben hier om te winnen, maar na de vorige race hier is voorspellen lastig."

De hommage is geïnspireerd door het uiterlijk van de klassieke Honda RA 272-racewagen uit 1965. Verstappen is enthousiast over de metamorfose.

Zeker is dat Verstappens RB16B de blikvanger wordt. De Red Bulls zijn wit gespoten als eerbetoon aan motorleverancier Honda. De Japanners trekken zich eind dit jaar terug uit de F1. "We willen Honda zo bedanken. Ik hoop dat de fans het mooi vinden. Dit had eigenlijk nu in Japan moeten gebeuren, maar Honda's thuisrace is door corona gesneuveld", licht Verstappen toe.

"In 2020 waren we hier niet op dreef", blikt Verstappen terug op de GP waarin hij na een schuiver en een pirouette bleef steken op een zesde plaats. "Dit jaar moet het beter, maar we moeten eerst kijken hoe de omstandigheden op de baan zijn."

Verstappen stelt met zijn vierde Honda-krachtbron "veilig" te zijn voor de resterende GP's. Hamilton moet waarschijnlijk nog een motorwissel plus bijbehorende gridstraf incasseren. "Of we dat hier in Turkije doen? Dat weet ik nog niet. We hebben er een afgeschreven. De andere twee zijn nog oké, maar dat kan veranderen", zegt de regerend kampioen.

Op basis van de statistieken lijkt Verstappen titelfavoriet. Hij leidde de meeste ronden en kwam vaker de pechduivel tegen dan Hamilton, maar rekent zich niet rijk. "Sommige circuits ogen beter voor ons, anderen lijken Mercedes te liggen. We moeten gewoon zorgen dat we in de laatste zeven races maximaal presteren. Dankzij mijn verse motor staan we er goed voor. We willen het waarmaken, maar je kunt succes niet forceren."

Het wordt dus in Turkije zwart tegen wit: Mercedes versus Red Bull Racing. Verstappen lijkt de rust zelve. De 17-voudig grand prix-winnaar herhaalt dat hij niet onrustig wordt van de strijd met zijn sluwe rivaal Lewis Hamilton. "Ik denk er niet veel aan en het team is redelijk rustig. Ze weten wat ze moeten doen en ik merk niet dat ze nerveus worden. We zijn relaxed en gefocust en weten wat we van elkaar eisen."

Vorig jaar prolongeerde Hamilton uitgerekend in Istanboel zijn wereldtitel, maar dat zit er nu niet in. "Ik ben er nog niet mee bezig. We bekijken het gewoon per race", zegt hij. "Het voelt alsof we net in Turkije zijn geweest. De tijd vliegt. Ik greep hier mijn zevende titel. Dat was heel bijzonder, maar het is zo'n rare tijd. Eigenlijk hebben we al anderhalf jaar geen enkele zege echt kunnen vieren. Ook de wereldtitel niet."

Hamilton is trots dat hij samen met Verstappen de F1-fans een gedenkwaardige titelstrijd bezorgt. "Het is een geweldig seizoen met twee teams in een nek-aan-nek race." De kampioen probeert tussen de races aan de hectiek te ontsnappen door gala's bij te wonen of acte de présence te geven in de fashionwereld. "Ik vind het niet zo moeilijk om stoom af te blazen en begin daardoor altijd fris en ontspannen aan een raceweekend."

In de titelstrijd met Verstappen zijn stress en torenhoge druk onvermijdelijk, stelt Hamilton. "Ik heb voor mezelf een manier gevonden om met die pressie om te gaan. Druk kun je niet negeren. Wat komt, dat komt. Ik maak me niet druk om 'wat als'. Ik werk hard met het team, probeer te genieten, weet wat me op koers houdt en wat niet werkt. Daar is geen recept voor. Het is voor elke coureur anders."