CDU-leider Laschet: partij moet vernieuwen, eigen positie niet heilig

Laschet zegt in persconferentie NIET dat hij opstapt. Beantwoordt geen vragen. Wel:

- Komt partijdag/overleg met basis ih land over hoe verder met partij.

- Er zullen nieuwe gezichten komen.

- Hij blijft aanspreekpartner "maar als men andere oplossingen wil, dan is dat mogelijk." pic.twitter.com/FQX9fiPnHa