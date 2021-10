'Vaccin betekent niet het einde van malaria, maar stimulans om nu door te pakken'

De afgelopen jaren heeft de WHO ervaring met het vaccin opgedaan met pilotprojecten in Ghana, Malawi en Kenia. Kinderen kregen het vaccin na vijf, zes en zeven maanden en een booster met anderhalf jaar. Het vaccin bleek 30 procent effectief tegen de ziekte.

"Dat klinkt misschien laag, maar het is een belangrijke stap", legt Roestenberg uit. "Als je bedenkt dat er meer dan 200 miljoen zieken per jaar zijn en bijna een half miljoen mensen overlijdt, met name jonge kinderen, dan is de impact van 30 procent al snel gigantisch."

Rillen van de koorts

Afrika-correspondent Elles van Gelder heeft zelf gezien wat de impact van de ziekte is. "Ik heb zoveel kinderen met malaria gezien, met hoge koorts in het ziekenhuis, rillend in hun bedjes. Heel veel ouders hoopten dat dit vaccin de oplossing is."

In veel landen bestond volgens Van Gelder de angst dat door de coronapandemie de aandacht voor ziektes als malaria zou verslappen: "Ik hoor hier van veel organisaties dat we niet de andere ziektes moeten vergeten. Ja, er moet nog veel gebeuren tegen corona en de vaccinatiegraad is laag, maar er zijn ook nog veel handen nodig tegen malaria, tbc en hiv."

Het opzetten van een malariavaccinatieprogramma zal nu de grootste uitdaging worden. Roestenberg somt op: "De infrastructuur is uitdagend, met slechte wegen en gebrek aan koelkasten. Daarnaast is de registratie van mensen ingewikkeld, zeker in gebieden waar mensen moeilijk bereikbaar en mobiel zijn. Ook de communicatie is belangrijk: hoe leg je goed uit dat door die 30 procent effectiviteit het vaccin andere maatregelen niet overbodig maakt?"