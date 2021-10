Aluminiumfabriek Aldel legt productie grotendeels stil om hoge gasprijzen

Aluminiumfabriek Aldel in Delfzijl gaat vanaf zondag de productie voor 60 tot 70 procent stilleggen om de hoge gasprijzen. Dat zegt financieel directeur Eric Wildschut tegen Nieuwsuur. Vanaf vandaag wordt de productie al afgeschaald.

Door de stijging van de gasprijzen is het niet langer rendabel om op de normale voet door te gaan, zegt Wildschut.

"We betalen nu al 4500 euro elektriciteitskosten per ton aluminium en de verkoopprijs is 2500 per ton", zegt Wildschut. "Dat kan dus absoluut niet uit."

Ontslagen niet uitgesloten

De werknemers zijn vandaag per mail ingelicht. "Het personeel maakt zich enorm zorgen", zegt Klaas Pijper, voorzitter van de ondernemingsraad. Aldel heeft zo'n 400 werknemers.

Wildschut sluit niet uit dat er mensen moeten worden ontslagen. Na het weekend praten ze met de vakbonden.

De gasprijs gaat de afgelopen tijd pijlsnel omhoog. Steeds meer bedrijven raken daardoor in de problemen.