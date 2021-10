Wiebes sprint in Groot-Brittannië naar elfde seizoenszege, Vollering blijft leider

Lorena Wiebes heeft de vierde etappe in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De renster van Team DSM was de snelste in de massasprint in Southend-on-Sea aan de Britse oostkust. Klassementsleidster Demi Vollering finishte in het peloton en behield haar leiderstrui zonder problemen.

Tijdens de 117,8 kilometer lange, zo goed als vlakke rit beproefden twee rensters hun geluk. Janneke Ensing kreeg echter nauwelijks 30 seconden van het peloton en de Spaanse Lourdes Oyarbide werd gepakt na een voorsprong van maximaal een minuut.

Elfde zege voor Wiebes

In de sprint bleef Wiebes de Italiaanse Chiara Consonni en de Australische Chloe Hosking voor, waarna ze haar elfde overwinning van het seizoen kon vieren. De Nederlandse sprintster won dit jaar onder andere ook de Scheldeprijs en twee etappes in de Giro Rosa.

De Ronde van Groot-Brittannië duurt nog tot en met zaterdag. Vollering verdedigt een voorsprong van 1.09 op haar naaste belager, Juliette Labous.