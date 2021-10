Hoekstra: kabinet denkt na over maatregelen tegen hoge energierekening

Het demissionaire kabinet is bereid te kijken naar maatregelen om te voorkomen dat mensen geconfronteerd worden met een veel hogere energierekening. "Er is hierover fundamenteel beraad nodig, want we willen dit oplossen", zei demissionair minister Hoekstra van Financiën in de Tweede Kamer. Hij wil "alles doen wat nodig is".

De Kamer vraagt eensgezind aandacht voor de energierekeningen, die voor veel mensen waarschijnlijk honderden euro's per jaar hoger gaan uitvallen. Door zorgen over de krappe gasvoorraden stijgen de prijzen de laatste tijd flink. Hoekstra zei dat hij de boodschap van de Kamer "goed had verstaan".

De minister is verbaasd over "hoe snel dit probleem heel groot is geworden. Een maand geleden was dit nauwelijks een thema. Ik verwacht dat het kabinet een ingreep zal moeten doen."

Voorraden verhogen

De komende weken moet duidelijk worden waar het kabinet aan denkt. Hoekstra wil bijvoorbeeld kijken of het snel aanvullen van de gasvoorraden een optie is om de prijzen te drukken of om nog meer in te zetten op isolatie van woningen.

Ingewijden zeggen dat ook een verlaging van de energiebelasting, die nu een groot deel van de prijs bepaalt, besproken wordt, of een tijdelijke ontheffing van die belasting voor huishoudens.

Het is volgens de minister niet simpel om een goed doordachte oplossing te vinden. Maar er is nog wel enige tijd, want de meeste mensen krijgen pas volgend jaar te maken met de hogere tarieven.

Komende week stuurt het kabinet een brief naar de Kamer waarin wordt ingegaan op de precieze gevolgen van de prijsstijgingen voor de koopkracht van mensen. Later komt de regering dan met voorstellen om het probleem aan te pakken.