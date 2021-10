Groep Afghanen vanuit Pakistan op weg naar Nederland

Een deel van de 58 mensen die onlangs vanuit Afghanistan over land naar Pakistan zijn gereisd, is op weg naar Nederland. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag meldt dat ze per vliegtuig van Pakistan naar de Duitse stad Hannover zijn vertrokken.

Daar worden ze door medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst opgehaald en naar Nederland gebracht. Eerder deze week maakte Buitenlandse Zaken bekend dat 58 Afghanen in Pakistan waren aangekomen en dat een deel van hen binnenkort naar Nederland zou gaan.

Het gaat om Afghanen die op de Nederlandse lijst stonden om geëvacueerd te worden toen de Taliban de macht hadden overgenomen. Ze slaagden er destijds niet meer in het vliegveld in Kabul te bereiken. Nederland heeft de Afghanen geholpen bij het oversteken van de grens met Pakistan.

Buitenlandse Zaken hoopt "de komende periode meer mensen die voor vertrek naar Nederland in aanmerking komen actief te kunnen bijstaan".