Woonwijken en winkels in Apeldoorn urenlang zonder stroom door grote storing

Door een brand in een stroomkast bij een recyclebedrijf heeft het zuidelijke deel van Apeldoorn te maken gehad met een urenlange stroomstoring. Verkeerslichten deden het niet en winkels sloten hun deuren omdat ze zonder stroom zaten. Rond 16.00 was de storing verholpen.

Sinds 13.00 uur zaten meerdere woonwijken zonder elektriciteit, evenals winkels en andere bedrijven. De hulpdiensten rukten uit om gevaarlijke verkeerssituaties op plekken waar de verkeerslichten het niet meer deden te voorkomen, schrijft Omroep Gelderland.

Een ziekenhuis in het gebied had ook last van de storing maar draaide vanmiddag op noodstroom, meldt de veiligheidsregio.

Eerder vandaag was er al een grote stroomstoring in Ede. Daardoor zaten tienduizenden huishoudens enige tijd zonder stroom.