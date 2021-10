Vrijspraak voor voorbereiden seksuele uitbuiting in zaak waarbij lokprofiel werd ingezet

Een man uit Loenen aan de Vecht is vrijgesproken van het voorbereiden van seksuele uitbuiting van een minderjarige jongen. De politie zette een online lokprofiel in tegen de man, maar de rechter oordeelt dat er niet genoeg bewijs is om aan te nemen dat de man van 55 daadwerkelijk tot seksuele uitbuiting over wilde gaan.

Met een online lokprofiel doet een agent zich voor als een minderjarige om te proberen een misdrijf aan te tonen. In deze zaak deden onderzoekers zich voor als een jongen van 16. Ze logden in op een anonieme chatdienst voor homoseksuele mannen, waar ze in contact kwamen met de man van 55.

De man zei in de chat dat hij op zoek was naar een jongere escort om bij hem thuis klanten te ontvangen en de opbrengst daarvan te delen. Hij vroeg de '16-jarige' om bij hem thuis af te spreken, waarop die antwoordde dat hij diezelfde vanavond niet kon, "maar morgen wel". De man reageerde niet meer en het gesprek werd beëindigd.

Te weinig bewijs, maar wel waarschuwing

Volgens de rechter sluiten de berichten van de verdachte wel aan bij het voorbereiden van mensenhandel, maar werd de afspraak nooit concreet. Bij huiszoekingen is niets gevonden dat erop wijst dat de man een misdrijf voorbereidde, ook niet op zijn computer. De rechtbank heeft de man daarom vrijgesproken.

Wel benadrukt de rechter dat "iemand die op deze manier communiceert met iemand van wie hij denkt dat het om een 16-jarige gaat, zich op het grensgebied van strafbaar gedrag bevindt".

Het was de eerste mensenhandelzaak waarbij de politie een online lokprofiel inzette. Het Openbaar Ministerie kwam in maart met de zaak naar buiten en zei de rechtszaak te zien als "als toets voor deze techniek". De landelijk officier mensenhandel zei te hopen dat "de rechter deze methode niet uit onze handen slaat".