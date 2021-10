'Apple moet van ACM betalingsbeleid voor appontwikkelaars aanpassen'

Techgigant Apple moet van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in Nederland de regels aanpassen rond betalingen in apps. Dat meldt persbureau Reuters op basis van vier bronnen. Het is niet bekend wat Apple precies zou moeten veranderen.

De ACM kan niets zeggen over het bericht van Reuters, omdat de zaak onder de rechter is. "Organisaties hebben het recht om publicatie van een onderzoek aan te vechten via de rechter", zegt een woordvoerder van de toezichthouder. Tot die tijd mag er niets gepubliceerd worden. Wanneer er een uitspraak is, kan de woordvoerder niet zeggen.

Commissie

Apple verplicht ontwikkelaars om voor in-app aankopen gebruik te maken van het betalingssysteem van de techgigant. Over de verkochte diensten moet in het eerste jaar 30 procent commissie worden afgedragen, bij abonnementen is dit vanaf het tweede jaar 15 procent.

Het gaat bijvoorbeeld om betalingen in spellen en om abonnementen op een muziek- of streamingdienst. Kleine ontwikkelaars, tot een omzet van 1 miljoen dollar per jaar, betalen standaard 15 procent commissie.

Geen boete

Het onderzoek van de ACM begon in 2019 en spitste zich later toe op de markt van datingapps. Onder meer de eigenaar van het populaire Tinder diende een klacht in over de handelwijze van Apple.

De ACM heeft Apple vorige maand op de hoogte gebracht van het oordeel, meldt Reuters. De toezichthouder zou het Amerikaanse bedrijf geen boete opleggen, maar wel eisen dat er wijzigingen worden doorgevoerd.

Fortnite

Vorige maand oordeelde een Amerikaanse rechter dat Apple appontwikkelaars moet toestaan om hun eigen betaalsysteem te gebruiken, buiten de App Store om. De zaak was aangespannen door Epic, de maker van het populaire spel Fortnite. Epic is ertegen in beroep gegaan, omdat het bedrijf niet volledig zijn zin kreeg van de rechter.

Ook de Europese Commissie en de Britse mededingingsautoriteit onderzoeken of Apple met de App Store misbruik maakt van zijn machtspositie. De aanleiding voor de zaak in Brussel is een klacht van streamingdienst Spotify, twee jaar geleden. In die zaak is Apple in staat van beschuldiging gesteld.