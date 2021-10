'Tijd dat 'Comical Ali' Martínez een van de populairste Belgen was, is allang voorbij'

Bondscoach Roberto Martínez - ANP

Met een derde plek op het WK van 2018 en drie kwartfinales valt de oogst van de beste Belgische generatie aller tijden wat tegen. En het beste lijkt er wel vanaf bij de Rode Duivels, die donderdagavond oog in oog staan met Frankrijk in de halve finales van de Nations League. Maar de hoop op Belgisch succes is nog niet verdwenen, al is de fundering waarop die is gebouwd minder solide dan voorheen. "Ik verwijs vaak naar Portugal, dat het soms kan gebeuren dat de trofee met vertraging komt. Op een moment dat je het niet meer verwacht", aldus Peter Vandenbempt, commentator en columnist bij Sporza. Heeft België genoeg uit de Gouden Generatie gehaald?

"Ik vind niet dat het welslagen moet worden afgemeten aan of er wel of niet een groot toernooi is gewonnen. Deze generatie heeft ons al tien jaar voetbalplezier bezorgd, heeft België op de voetbalkaart gezet, heeft ons een gerenommeerd voetballand gemaakt. Die verdienste kan je niet overschatten." "Dat blijft, ook als er geen definitieve bekroning volgt." Is de huidige groep op zijn retour?

"Onze defensie is hoogbejaard in voetbaltermen, maar het is niet zo dat deze generatie helemaal is opgebrand. Je hebt voorin Romelu Lukaku nog. En Eden Hazard, al is het afwachten of dat nog de oude Hazard wordt. Kevin De Bruyne, Youri Tielemans kan nog beter worden..."

Eden Hazard en Romelu Lukaku op de training - AFP

"Het hoogtepunt van deze generatie ligt achter ons, maar dat zegt niet dat je niet voorbij het hoogtepunt kan oogsten. De kans is uiteraard wel minder." Onder bondscoach Roberto Martínez haalde België de halve finales op het WK van 2018, maar deze zomer sneuvelde de ploeg al in de kwartfinales. Staat hij onder druk?

"Nee, niet noodzakelijk, niet noodzakelijk... Er is na het EK veel kritiek geweest. Hem wordt verweten dat hij het niet goed heeft aangepakt tegen Italië en te veel vasthoudt aan zijn usual suspects, de mensen die het al een keer voor hem hebben gedaan. Maar hij ligt niet zeer zwaar onder vuur." "Maar waar hij na het WK van 2018 een van de populairste 'Belgen' was... die tijd is allang voorbij." Hoe heeft hij het gedaan tot nu toe?

"Hij heeft alles bij elkaar best heel goed gepresteerd. We staan al een eeuwigheid eerste op de wereldranglijst, hij heeft tegen Brazilië op het WK op tactisch vlak een zeer goede beurt gemaakt, hij slaagt erin de ploeg altijd te motiveren voor kwalificatiewedstrijden tegen een Wit-Rusland of een Estland. Maar slaagt hij erin de ploeg die laatste drempel over te krijgen? Voorlopig niet."

Quote Na het mislukte EK willen we weleens weten of België alweer onderuit gaat als het wordt geconfronteerd met grote voetballanden. Peter Vandenbempt over de Nations League

"Waar ik me wel aan stoor, is zijn ongebreidelde positieve communicatie. In Engeland deed hij dat ook, daar noemden ze hem 'Comical Ali', naar die Iraakse minister van Defensie die bleef verkondigen dat ze de Amerikanen zouden kloppen terwijl de tanks over zijn tenen reden. Een soort naïef optimisme." Op tactisch vlak was hij goed?

"Ja, al moet ik zeggen dat als ik die Italianen zie op het EK... dat kunnen wij dan toch niet. Met die overtuiging, die onverzettelijke wil om te winnen. Met een bescheidener ploeg dan de Belgen, hè."

Jan Vertonghen is 34, maar nog altijd onomstreden in de Belgische defensie - AFP

"Misschien moet hij eens met een paar stoelen en tafels gooien, om er eens wat vuur door te jagen. De sfeer in de groep is goed, iedereen is vrienden van elkaar. Het is misschien te vriendschappelijk, allemaal. Dat is niet altijd de beste manier om op het hoogste niveau te presteren." Maar nationale ploegen zijn toch zelden de goed geoliede machines die clubploegen wel zijn?

"Ja, maar Italië dan wel. Onder Conte in 2016 ook. Louis van Gaal heeft het met Nederland ook voor elkaar gekregen, op het WK van 2014 in Brazilië. Met een veel bescheidener ploeg; een systeem erin geslepen en resultaat gehaald. Beter gewerkt, met een mindere ploeg." Is de Nations League een nieuwe kans op een echte prijs?

"Dat hangt er vanaf wie je het vraagt. Als je het de bondscoach en een aantal spelers vraagt, zeggen ze: dit is een nieuwe kans om een trofee te pakken voor deze Gouden Generatie. Als je het aan mij vraagt, is het een heel boeiend en hoogstaand toernooi, met twee heel interessante wedstrijden, maar de Nations League kan natuurlijk nooit het gemis van een eindzege op een EK of WK goedmaken." "Het is wel een belangrijke tussentijdse evaluatie. Na het mislukte EK willen we weleens weten of België alweer onderuit gaat als het wordt geconfronteerd met grote voetballanden, of dat we ze toch eens verslaan op de eindronde van een groot toernooi. En niet één keer. Ze kunnen Brazilië of Portugal kloppen, dat weten we. Maar niet twee keer achter elkaar..."