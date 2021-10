'Selfie-gorilla' sterft in armen van haar verzorger

Ndakasi was al langer ziek en stierf vorige maand nadat haar gezondheid opeens snel was verslechterd. De gorilla, die vernoemd was naar een verzorger van het park, leefde in een opvangcentrum voor verweesde gorilla's in Virunga National Park in Congo.

Het berggorillavrouwtje Ndakasi, dat het internet over ging door een foto waarin ze uiterst geraffineerd lijkt te poseren, is op 14-jarige leeftijd doodgegaan. Ze blies haar laatste adem uit in het bijzijn van de man die haar verzorgd had vanaf dat ze twee maanden oud was.

It is with heartfelt sadness that Virunga announces the death of beloved orphaned mountain gorilla, Ndakasi. C’est avec une profonde tristese que Virunga annonce le décès du gorille de montagne orpheliné Ndakasi. https://t.co/GdkJbhWESz pic.twitter.com/bsCKdEq8tB

Ndakasi werd in april 2007 geboren als lid van de Kabirizi-gorillagroep in het Virunga National Park. Ze was twee maanden oud toen rangers haar vonden, vastgeklampt aan het levenloze lichaam van haar moeder, die uren eerder was doodgeschoten door gewapende milities.

Bij de aanval op de groep gorilla's in het Virunga National Park werden uiteindelijk zeven gorilla's vermoord. De illegale handel in houtskool zou het motief zijn geweest voor de schietpartij. De directeur van het park Honoré Mashagiro werd hiervoor aangeklaagd, maar is nooit veroordeeld.

Doordat ze een tijdlang niet door haar moeder was gevoed, was Ndakasi zelf ook zwak en uitgedroogd. In een opvangcentrum in het park wist verzorger Andre Bauman haar de eerste nacht in leven te houden door haar stevig tegen zich aan te houden voor lichaamswarmte en troost. Dat lukte, en een onderlinge band was geboren.

"Het was een voorrecht om zo'n liefdevol wezen te mogen verzorgen", zegt Bauman in een reactie op haar dood. "Vooral door het trauma dat Ndakasi op zeer jonge leeftijd heeft opgelopen."

"Ndakasi's lieve karakter en intelligentie hielpen me om de connectie tussen mensen en mensapen te begrijpen en waarom we alles moeten doen wat we kunnen om ze te beschermen. Ik hield van haar als een kind en haar vrolijke persoonlijkheid bracht een glimlach op mijn gezicht", besluit Bauman.