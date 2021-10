Taakstraffen geëist tegen boeren om uit de hand gelopen protest in Groningen

Even verderop, op de Vismarkt, reed een tractor meerdere dranghekken omver, wat gevaar opleverde voor passerende fietsers. Ook werd een politiepaard geraakt door een tractor.

Twee andere verdachten horen later vandaag hun strafeis. De boeren staan terecht voor onder meer vernieling, opruiing en mishandeling van een politiepaard.

Tegen drie boeren uit Groningen en Drenthe die betrokken waren bij het uit de hand gelopen boerenprotest in oktober 2019 in Groningen zijn werkstraffen tot 100 uur geëist. De demonstratie tegen het stikstofbeleid liep flink uit de hand.

Volgens de officier van justitie is het begrijpelijk dat de boeren zich in het nauw gedreven voelden door de voorgestelde stikstofmaatregelen van de overheid. "Maar er is geen begrip voor de vernielingen die door de oplopende emoties zijn aangericht."

Een 32-jarige man uit Tynaarlo hoorde met 100 uur taakstraf vooralsnog de hoogste eis. Hij zat als bijrijder op de tractor die door de afzetting op de Vismarkt reed. Ook riep hij aanwezige demonstranten op het provinciehuis binnen te dringen.

Tegen een 50-jarige man uit Groningen, die ook opriep tot geweld, eist het OM 60 uur. Hetzelfde geldt voor een 41-jarige man uit Noordbroek, die wordt verdacht van het binnendringen van het provinciehuis met zijn tractor.

Politiepaard

De zittingen zijn rond 09.00 uur begonnen in de rechtbank van Groningen. Er is een hele dag voor uitgetrokken, schrijft RTV Noord.

Het Openbaar Ministerie moet de strafeisen tegen twee verdachten nog bekendmaken. Dat zijn een 30-jarige man uit Noordhoorn die een politiepaard zou hebben aangereden en een 55-jarige man uit dezelfde plaats die in november 2019 werd aangehouden omdat hij agenten zou hebben gehinderd die onderzoek wilden doen naar zijn trekkers.