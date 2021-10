Zoektocht naar gewapende man België verplaatst naar Waregem, ook daar scholen dicht

De gewapende man naar wie de Belgische politie sinds vanochtend op zoek is, bevindt zich mogelijk niet langer in Kortrijk maar in Waregem. Alle scholen in die gemeente hebben op last van de burgemeester hun deuren gesloten, schrijft de VRT. Zo'n 10.000 leerlingen moeten noodgedwongen op school blijven.

Ook het gemeentehuis in Waregem en een openbare gemeentelijke maatschappelijke instelling (OCMW) houden de deuren dicht.

Waregem ligt op een kleine twintig kilometer ten noordoosten van Kortrijk. In die plaat werd vanochtend een hogeschool ontruimd vanwege een melding van een gewapende man. De politie is al sinds 10.00 uur op zoek naar de man in de school.

Studenten en docenten van de hogeschool in Kortrijk moesten in de klaslokalen blijven en wegblijven van de ramen totdat ze het pand uit werden gehaald door agenten.

Verstandelijke problemen

De directeur van hogeschool Vives zegt tegen Het Laatste Nieuws dat het gaat om een jongen van 18 met verstandelijke problemen. Het is een bekende van de politie. "Hij heeft op de bus tegen een van onze studenten gezegd 'iets te zullen aanrichten' in onze hogeschool. Daarom kunnen we geen risico nemen."

Volgens een woordvoerder van de school kreeg de politie om 08.45 uur een melding van een student die een jongen had gesproken die zich wilde komen inschrijven. "In dat gesprek dacht de student een vuurwapen gezien te hebben. Daarom heeft hij de politie gebeld."

Alle vijf panden van Vives zijn in lockdown. Zo'n 12.000 studenten volgen er les, maar niet iedereen is vandaag aanwezig. Er bevonden zich ongeveer 4000 studenten op de campus.

"We zaten in de les toen we plots hoorden dat er iemand met kwade bedoelingen zou rondlopen op de campus", zegt student Karel Morlion tegen de VRT. "We hebben de deuren van de klas gesloten, maar de les ging gewoon door. Maar plots werden we toch geëvacueerd."