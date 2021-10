Speelsters protesteren tegen misbruik bij hervatting Amerikaanse voetbalcompetitie

Speelsters uit de Amerikaanse voetbalcompetitie hebben woensdag bij de hervatting van de NWSL geprotesteerd naar aanleiding van het seksueel misbruikschandaal dat onlangs naar buiten kwam.

North Carolina Courage-coach Paul Riley werd vorige week ontslagen wegens beschuldigingen van seksueel misbruik in 2015. Lisa Baird, voorzitter van de Amerikaanse voetbalbond, stapte vrijdag op toen uitlekte dat ze jarenlang signalen van grensoverschrijdend gedrag in de competitie zou hebben genegeerd.

Protest

In de zesde minuut gingen de speelsters gearmd in de middencirkel staan. "We nemen vanavond onze plek op het veld weer in, omdat we ons plezier niet willen laten afnemen", staat in een verklaring van de spelersvakbond.

"Dit is niet 'business as usual'. We roepen toeschouwers op om te gaan staan, omdat we vinden dat we al veel te lang hebben moeten blijven zitten."