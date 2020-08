Ajax zet FC Utrecht in sterke eerste helft te kijk en wint afgetekend

Ook Ajacied Noah Lang zag een inzet door de staander gekeerd worden, maar hij hoefde niet lang te treuren. Met een droog schot verdubbelde hij in de 21ste minuut de marge. Tien minuten later hielp hij, weggestuurd door Ajax-nieuweling Antony, Nico Tagliafico aan een intikker.

De gelijkmaker diende zich al snel aan toen Noussair Mazraoui een overtreding beging op Bart Ramelaar en FC Utrecht een strafschop kreeg. Simon Gustafson stuurde vanaf de stip Ajax-doelman Maarten Stekelenburg naar de verkeerde hoek, maar de paal stond de gelijkmaker in de weg.

Met de geblesseerden Dusan Tadic, Klaas-Jan Huntelaar en David Neres op de dunbevolkte tribune kwam Ajax al in de vierde minuut op voorsprong. Ryan Gravenberch trof de paal, waarna voormalig Utrecht-speler Zakaria Labyad in de rebound alsnog doel trof.

Ajax heeft een ruime oefenzege geboekt op FC Utrecht. Het werd in de Johan Cruijff Arena 5-1 voor de Amsterdammers.

De sterk spelende Labyad had het laatste woord in de eerste helft. Dankzij twee prachtige vrije trappen had hij al voor rust een hattrick op zijn naam staan.

Kans op meer kreeg hij niet, want trainer Erik ten Hag stuurde na de pauze bijna een compleet nieuwe ploeg het veld op. Alleen Lang en Stekelenburg stonden opnieuw aan de aftrap. Utrecht-collega John van den Brom beperkte zich aanvankelijk tot drie wissels, maar rond het uur was ook zijn elftal op tien plaatsen gewijzigd.

Bovenhoek

Lang had toen al een kans op een tweede doelpunt gemist. Aan de andere kant moest Stekelenburg gestrekt naar de hoek om het schot van Daniel Arzani onschadelijk te maken.

Toch kwam de Utrechtse treffer er nog. Othmane Boussaid kreeg in de zeventigste minuut na een hoekschop alle ruimte en krulde de bal vanaf de rand van het strafschopgebied de bovenhoek in. Nick Venema verprutste vervolgens nog twee kansen op rij voor de gasten.