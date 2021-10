Irak vereerd met Advocaat als bondscoach: 'Hollandse School implementeren'

Irak dolblij met Advocaat: 'Er is veel nagedacht over deze grote man' - NOS

De aanstelling van Dick Advocaat als bondscoach van Irak zorgde voor verbaasde geluiden in Nederland afgelopen zomer. In eerste instantie leek het op een typisch gevalletje van 'geld ophalen in de woestijn'. En vanuit Irak gezien als het aanstellen van een grote naam zonder gedachte. Maar niets lijkt minder waar. Advocaat wil dolgraag naar het WK in Qatar en denkt dat met Irak te kunnen bereiken. En in Irak zijn ze ervan overtuigd dat Advocaat voor hen de meest geschikte bondscoach is. Om op koers te blijven voor het WK moet Irak donderdag wel winnen van Libanon. Ervaring als trainer in Azië Adnan Dirjal is voorzitter van de Iraakse voetbalbond én de Iraakse minister van Sport. Hij had Advocaat al langer in het vizier. "We hadden meerdere trainers op het oog en Advocaat is een van de trainers die aan alle criteria voldoet." Een van die criteria is ervaring als trainer in Azië. Advocaat was bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten en Zuid-Korea. Met Zuid-Korea was Advocaat zelfs actief op het WK van 2006 in Duitsland, maar ondanks een overwinning op Togo werd hij uitgeschakeld in de groepsfase.

Voorzitter Iraakse voetbalbond: 'Advocaat laat onze droom uitkomen' - NOS

Ook met het Nederlands elftal en Rusland heeft Advocaat toernooiervaring. Dat was een belangrijke voorwaarde voor Dirjal. "De heer Advocaat is een belangrijke toevoeging aan het Iraakse voetbal. Hij geniet internationale bekendheid." Hollandse School Maar dat zijn niet de enige redenen waarom de golfstaat bij Advocaat is uitgekomen. Sterker nog, voorzitter Dirjal heeft een heel plan uitgewerkt hoe het nationale team moet spelen. Toen hij in 2008 voor zijn trainersopleiding stage liep bij Ajax werd Dirjal verliefd op de Hollandse School. "Jullie spelen innovatief, aanvallend voetbal. De Nederlandse voetbalstijl is een van de beste ter wereld. Dus toen ik de heer Advocaat ontmoette, hebben we het gehad over techniek en speelstijl." "We hebben Advocaat niet zomaar gekozen. Er is veel nagedacht over de keuze voor deze grote man." Dick Advocaat blikt vooruit op de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Libanon.

Advocaat: 'We moeten niet verwachten dat we met Irak zomaar alles winnen' - NOS

In de eerste twee wedstrijden onder Advocaat pakte Irak slechts een punt en werd er niet gescoord. Maar dat was wel tegen zware tegenstanders, Zuid-Korea en Iran. De komende interlandperiode speelt Irak thuis tegen Libanon en uit bij de Verenigde Arabische Emiraten van Bert van Marwijk. Dan zullen de eerste goals moeten worden gemaakt. Bij goede resultaten doet Irak weer mee in de strijd om kwalificatie voor het WK.

"Hij had gewoon wat tijd nodig. De komende wedstrijden zullen dankzij Advocaat beter zijn", zegt Alaa Abdul-Zahra, aanvoerder van het nationale team. De 33-jarige Abdul-Zahra heeft al 124 interlands achter zijn naam staan, maar is nog altijd leergierig: "Ik heb veel nieuwe dingen geleerd van Advocaat, ondanks dat ik al een tijdje voetbal. Maar met een trainer van dit niveau kan het niet anders. De samenwerking met Advocaat is een unieke stap voor ons." Bekijk hieronder hoe een emotionele Dick Advocaat in mei afscheid nam als trainer in De Kuip.

Advocaat neemt afscheid in De Kuip en verdwijnt in tranen in de catacomben - NOS

Dan is er nog de discussie over veiligheid. Irak speelt zijn thuiswedstrijden in Qatar, omdat er van de FIFA niet in eigen land mag worden gespeeld. De wereldvoetbalbond vindt het daar te onveilig na jaren van oorlog en terroristische aanslagen. En dus zal Advocaat (voorlopig) niet massaal worden gesteund in een vol stadion. 'Veilig en stabiel land' Maar zo onveilig als vroeger is het niet meer volgens Dirjal. "Dat is het gevolg van wat er op televisie wordt getoond. Irak is nu een veilig en stabiel land." Ondanks dat durft Advocaat het nog niet aan. Hij traint het team ook buiten Irak en volgt de wedstrijden van de Iraakse competitie op tv. Of hij zich nog zal laten zien in Irak tijdens zijn bondscoachschap is maar de vraag. Wellicht dat hij er niet meer onderuit kan als Irak zich kwalificeert voor het WK. Dat zou ongetwijfeld tot ongekende taferelen leiden. Maar eerst zal Irak moeten presteren, te beginnen donderdagmiddag om 16.30 uur, thuis tegen Libanon.