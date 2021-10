Van de Zandschulp bewijst nieuwe status en bereikt hoofdtoernooi Indian Wells

Botic van de Zandschulp heeft zich voor het eerst geplaatst voor het masterstoernooi van Indian Wells. De Nederlandse nummer 66 van de wereldranglijst won in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi van Thai-Son Kwiatkowski, de nummer 239 van de wereld: 6-4, 4-6, 6-2.

Voor het eerst sinds zijn successen op de US Open kwam Van de Zandschulp weer in actie op de ATP-tour en omdat de deelnamelijst voor Indian Wells al was samengesteld, kon Van de Zandschulp nog niet profiteren van zijn nieuwe status als nummer 66 van de wereld.

In de eerste ronde van het kwalificatietoernooi rekende hij woensdag al af met Peter Polansky (6-3, 6-3). Tegen Kwiatkowski had Van de Zandschulp iets meer moeite, zeker in de tweede set waarin de Amerikaanse tennisser beter ging serveren. Uiteindelijk was Van de Zandschulp in de derde set op tijd bij de les en bereikte hij alsnog relatief eenvoudig het hoofdtoernooi.

Eerste ronde tegen Giron

In de eerste ronde van het hoofdtoernooi treft Van de Zandschulp donderdagavond (Nederlandse tijd) de Amerikaan Marcos Giron, de mondiale nummer 59.

Van de Zandschulp is de enige Nederlandse deelnemer bij de mannen in Indian Wells, waar bijna de volledige wereldtop in actie komt. Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer en Dominic Thiem zijn de enige toptwintigspelers die ontbreken. US Open-winnaar Daniil Medvedev is daardoor als eerste geplaatst.