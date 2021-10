Duivels doelmandilemma bij Ajax: 'Ik zou Onana niet eens meer toelaten op de club'

André Onana tijdens een wedstrijd voor Ajax - ANP

Nu duidelijk is dat Maarten Stekelenburg dit seizoen vanwege een liesblessure niet meer in actie komt, moet Ajax zich de komende tijd oriënteren op wie nu de eerste doelman moet worden. Samen met oud-doelmannen Sander Westerveld en Joop Hiele zet de NOS de vier meest logische opties op een rijtje in willekeurige volgorde. 1. André Onana Het verhaal van André Onana bij Ajax lijkt een never ending story te worden. De doelman werd begin dit jaar betrapt op doping, hij wilde vervolgens in de zomer zijn contract niet verlengen, maar gaf onlangs in een interview met De Telegraaf aan dat hij dat toch wél wilde. Dat laatste lijkt echter een utopie aangezien zijn salariseisen volgens Ajax veel te gortig zijn. Die zouden gelijk zijn aan die van grootverdiener Dusan Tadic. Sportief gezien lijkt de keuze om Onana weer tot eerste doelman te bombarderen een logische, maar de opstelling van Onana dit jaar speelt natuurlijk ook mee, ziet oud-doelman Sander Westerveld. "Ik zou hem niet eens meer op de club toelaten. Door hem alleen zit Ajax in de problemen. Hij had een jaar bij moeten tekenen met een gelimiteerde transfersom erin als goedmakertje voor zijn fout in het hele dopingschandaal."

Waarom Onana niet verlengde: 'Hij wilde fikse salarisverhoging' - NOS

Ondanks dat Onana wel staat ingeschreven voor de Champions League traint de doelman voorlopig nog mee bij Jong Ajax. Trainer Erik ten Hag heeft een speciale band met Onana, is hem dankbaar voor wat hij voor Ajax heeft gedaan, maar ziet ook dat er een zakelijke kant aan het verhaal zit. "Het liefste zou Ten Hag hem natuurlijk gewoon opstellen, maar ik begrijp Marc Overmars ook wel", zegt oud-Oranjedoelman Joop Hiele. "Wat hij Ajax de afgelopen tijd heeft geflikt, is niet jofel. Hij had veel toegeeflijker moeten zijn richting Ajax." 2. Remko Pasveer Remko Pasveer mag zich momenteel nog eerste doelman van Ajax noemen. Ondanks zijn 37 jaar toonde hij zich op beslissende momenten niet de ervaren, betrouwbare doelman die Ajax voor ogen had. "Tegen Sporting ging hij natuurlijk in de fout en ook bij het doelpunt van FC Utrecht afgelopen weekend ging hij niet vrijuit", zegt Hiele. "Bij Vitesse was hij een betrouwbare doelman, maar nu is het toch even schakelen. Als keeper van Ajax heb je betrekkelijk weinig te doen, maar op de beslissende momenten moet je er staan."

Remko Pasveer baalt van zijn fout tegen Sporting - Pro Shots

Volgens Hiele is Pasveer een goede eredivisiekeeper. Dat blijkt ook uit de cijfers. In de eredivisie heeft hij het hoogste reddingspercentage van alle doelmannen. "Maar hij mist het Champions League-niveau..." Westerveld sluit zich aan bij Hiele, ook voor hem is Pasveer niet de ideale keeper voor Ajax. "Als ze er niet uitkomen met Onana dan zou ik in de transferperiode op zoek gaan naar een nieuwe keeper." 3. Nieuwe doelman in de winter Dat is dus de volgende optie voor Ajax: een nieuwe doelman aantrekken in de winter. Mocht Ajax ervoor kiezen om Onana niet in genade aan te nemen, zal Ajax ongetwijfeld de transfermarkt op gaan. Overmars winkelde afgelopen zomer op de Nederlandse markt en kwam uit bij Pasveer en Jay Gorter (van Go Ahead Eagles). Hiele verwacht dat Ajax deze keer een doelman in het buitenland zal zoeken. "In Nederland loopt nu geen eerste keeper rond voor Ajax, dus ik denk dat ze in het buitenland gaan scouten. Ik durf niet te zeggen wie ze zouden moeten kopen. Jasper Cillessen? Laat die eerst maar weer helemaal fit worden en minuten maken bij Valencia. Ik ben ervan overtuigd dat Ajax met zijn scoutingsapparaat een goede keeper zal vinden." 4. Jay Gorter Het past in de filosofie van Ajax om talent de kans te geven en het is daarom niet gek dat in Amsterdam de roep om Gorter steeds groter wordt. Toch zei Ten Hag eerder voor Pasveer te kiezen, omdat de 21-jarige Gorter nog een aantal stappen moet maken.

Jay Gorter - Pro Shots