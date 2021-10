Zeker 20 doden bij aardbeving in Pakistan

Bij een aardbeving in Pakistan zijn zeker twintig doden gevallen. Ook zijn er 200 mensen gewond geraakt, melden autoriteiten. De beving had een kracht van 5,7. Het epicentrum lag 102 kilometer ten oosten van de stad Quetta, in de provincie Beloetsjistan.

De slachtoffers zijn vooral vrouwen en kinderen, zeggen reddingswerkers. Tijdens de beving lagen veel mensen nog te slapen. Meer dan honderd lemen huizen zijn door de beving ingestort. In de stad Harnai raakten daardoor honderden inwoners dakloos.

Ook een kolenmijn is ingestort. Vier mijnwerkers kwamen daarbij om. In de regio zijn nog meer kolenmijnen. Gevreesd wordt voor nog meer slachtoffers onder mijnwerkers, omdat veel van hen ten tijde van de beving al aan het werk waren.