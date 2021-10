Miljoenen aan nazispullen aangetroffen bij misbruikverdachte in Brazilië

De politie in Rio de Janeiro heeft nazispullen met een totale waarde van 3 miljoen euro aangetroffen in het huis van een 58-jarige man. De spullen werden toevallig aangetroffen toen ze de man wilden aanhouden op verdenking van verkrachting van een minderjarige, en misbruik van andere kinderen.

De man had uniformen, kranten, schilderijen, penningen, afbeeldingen van Adolf Hitler, vlaggen, medailles, wapens en munitie in bezit. Ook werd er een SS-persoonsbewijs aangetroffen waarop de man zijn eigen persoonlijke gegevens had ingevuld en een pasfoto van zichzelf had geplakt.

Volgens rechercheur Luis Armond is de vondst ongekend, vertelt hij aan persbureau Reuters: "We duiken er dieper in om de bron van deze memorabilia te vinden. We willen weten hoe hij het gekocht heeft en of het uit Brazilië of het buitenland komt." Aan sommige objecten hingen kaartjes van veilingen. De politie onderzoekt ook de banden van de man met nazigroeperingen.