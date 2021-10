Handbalster Snelder kritisch: 'Aanstelling Tijsterman toch een verrassing'

Die kwamen er in de persoon van eerst Helle Thomsen en daarna Mayonnade ook. De gewenste resultaten bleven niet uit, met de wereldtitel in 2019 onder de laatste als onbetwistbaar hoogtepunt. En nu moet Oranje verder met Tijsterman, die die internationale ervaring mist.

"Ik vind het jammer zoals alles is gelopen", wil routinier Danick Snelder wel kwijt. "Het is na de Olympische Spelen allemaal zo snel gegaan. Het was uiteindelijk voor ons toch ook een verrassing."

Dat gebeurde in Almere met een nieuwe bondscoach op de bank. Emmanuel Mayonnade heeft plaats moeten maken voor Monique Tijsterman, de assistent van de Fransman bij de nationale vrouwenploeg. Niet alle speelsters blijken even gelukkig met die snelle wisseling van de wacht.

"Het is het NHV die uiteindelijk de beslissing neemt", beseft Snelder. "Wie wel en wie waarom niet... Bij iedere coach heb je positieve en negatieve dingen. Maar ik vind het gewoon heel erg jammer dat het zo snel na de Olympische Spelen allemaal is afgebroken met Manu. Dat vond ik moeilijk. En dat heb ik ook uitgesproken, ook naar Monique."

Roeien met de riemen

Tijsterman kent de scepsis die er leeft. "De jongere speelsters vinden dit echt een prima keuze. Met name de ouderen zijn wat kritisch. En dat mag ook, hè. Dat is ook prima. Ik heb daar ook met ze over gesproken. Want we moeten uiteindelijk met z'n allen dezelfde kant op, richting het WK waar we een titel te verdedigen hebben. Dat kan alleen als we allemaal met de neuzen dezelfde kant op staan."

Dat onderkent ook Snelder, die haar gevoelens uitte "maar daarna heb ik gezegd: oké, dit is het nieuwe plan en nu moeten we gewoon door. Ik wil supergraag die wereldtitel verdediger straks in december. En iedereen bij ons heeft ondertussen wel geleerd te roeien met de riemen die we hebben. Zo sta ik er ook zeker in. Dus ik ga met een positief gevoel vooruit."