Directe vluchten tussen Nederland en Marokko geschrapt

Er zijn op dit moment geen directe vluchten tussen Nederland en Marokko. Een bilaterale afspraak tussen de twee landen verliep dinsdag en er is niet op tijd een nieuw akkoord gesloten, zegt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Volgens een woordvoerder staat dit los van het inreisverbod voor reizigers uit Marokko dat dinsdag door minister Grapperhaus werd aangekondigd en vandaag is ingegaan. Dat inreisverbod geldt niet voor Marokkanen die ook een paspoort van een EU-land hebben.

Marokkaanse Nederlanders kunnen daarom nog wel naar Nederland reizen, maar moeten dat nu doen via andere landen zoals België of Duitsland. Het inreisverbod werd ingesteld omdat het toenemende aantal coronabesmettingen in Marokko volgens de EU een te groot risico met zich meebrengt.

Marokko-correspondent Samira Jadir zegt dat veel mensen zich op sociale media afvragen waarom hun vlucht gecanceld is: "De Nederlandse en Marokkaanse autoriteiten hebben daar niet duidelijk over gecommuniceerd, dus het kwam als een verrassing."

Wanneer de vluchten worden hervat is nog niet bekend. Royal Air Maroc en Air Arabia, die normaal gesproken op Nederland vliegen, bieden in september wel weer vluchten aan, zegt Jadir: "Maar dat wil niet zeggen dat er dan ook echt weer gevlogen wordt."