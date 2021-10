Noppert wint ook van Van der Voort bij World Grand Prix in Leicester

Darter Danny Noppert heeft op overtuigende wijze de kwartfinales van de World Grand Prix in Leicester bereikt. De Fries versloeg zijn landgenoot Vincent van der Voort. Noppert zegevierde met 3-0 in sets. Donderdagavond ontmoet hij in de kwartfinale de Engelsman Ian White.

Noppert versloeg in de eerste ronde ook al vijfvoudig winnaar en drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen. Die partij zorgde nogal voor wat opschudding: Noppert beschuldigde van Gerwen van onsportief gedrag. "Ik stond op een dubbel en gooide hem uit. Daarna draaide ik me om en zei ik tegen hem: "Niet op de vloer stampen, vloerstamper. Of zoiets... Toen was hij pissig", zei Noppert na de ontmoeting.

De finale is zaterdag. De winnaar gaat naar huis met een bedrag van bijna 130.000 euro.