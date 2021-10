Na 37 ongeslagen duels velt Torres Italië in halve finale Nations League

Ferran Torres viert zijn treffer tegen Italië - ANP

Spanje heeft zich als eerste geplaatst voor de eindstrijd van de Nations League. In de halve finale in Milaan werd Europees kampioen Italië, dat 37 wedstrijden op rij ongeslagen was geweest, op een 2-1 nederlaag getrakteerd. Tegenstander in de finale van zondag is de winnaar van het duel tussen België en Frankrijk, dat morgen in Turijn afgewerkt wordt. De Spaanse bondscoach Luis Enrique had opmerkelijk genoeg geen spelers van grootmacht en huidige La Liga-koploper Real Madrid in zijn selectie opgenomen, maar wel een broekie van het kwakkelende Barcelona. Sterker, de pas 17 jaar en 62 dagen oude Gavi stond aan de aftrap van het duel met de Azzurri en mocht zich prompt de jongste Spaanse international ooit noemen. De middenvelder uit de jeugdopleiding van Barcelona, die dit seizoen al veel speeltijd werd gegund door trainer Ronald Koeman, loste Ángel Zubetia af. Die was 17 jaar en 284 dagen oud toen hij in de jaren dertig van de vorige eeuw zijn debuut voor Spanje maakte.

Gavi, met zijn 17 jaar en 62 dagen de jongste Spaanse international ooit - EPA

Gavi kon niet voorkomen dat Italië direct het initiatief naar zich toe trok in San Siro en al snel de Spaanse doelman Unai Simon aan het werk zette. Zijn collega aan de andere kant kreeg het op een andere manier te verduren. Gianluigi Donnarumma had het afgelopen zomer gewaagd AC Milan transfervrij te verruilen voor Paris Saint-Germain en dat kwam de 22-jarige sluitpost op stevige fluitconcerten te staan in het voor hem zo vertrouwde stadion. Kennelijk toch onder de indruk ging Donnarumma in de 19de minuut flink in de fout bij een schot van Marcos Alonso. De doelman, die zes seizoenen bij Milan onder de lat had gestaan, liet de bal door zijn handen glippen, maar werd gered door de paal en de opruimende Leonardo Bonucci.

De Italiaanse doelman Gianluigi Donnarumma - EPA

Italië keek toen al tegen een achterstand aan. Mikel Oyarzabal had twee minuten eerder op rechts alle ruimte gekregen om een lage voorzet af te leveren bij Ferran Torres, die via de binnenkant van de paal afrondde. Italië rechtte de rug en Federico Bernardeschi trof via Simon de paal, terwijl Lorenzo Insigne oog in oog met de doelman naast schoot. In de slotfase van het levendige eerste bedrijf kostte een uitgestoken elleboog aanvoerder Bonucci een tweede gele kaart. Nog voor de pauze was aangebroken profiteerde Spanje van het mannetje meer op het veld. Opnieuw vond Oyarzabal Ferran die dit keer tegendraads raak kopte: 0-2. Na rust hield het overwicht van Spanje aan, al joeg Federico Chiesa in de 61ste minuut na een Italiaanse counter de bal tegen de paal. Aan de andere kant bood invaller Yeremi Pino, een debutant van ook pas 18 jaar, Oyarzabal een fraaie kopkans en de aangever bij de 0-1 en 0-2 verzuimde zelf ook een duit in het zakje te doen.

De liggende Manuel Locatelli is Yeremi Pino te snel af - AFP