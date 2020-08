Eredivisie is gebaat bij snelle coronatests, maar die zijn er niet genoeg

Over een maand gaat de eredivisie van start en dan treedt ook het KNVB-coronaprotocol in werking: spelers en staf worden één keer per week getest, één à twee dagen voor de wedstrijd. Waterdicht is dat systeem echter niet, zo bleek eerder deze week bij Feyenoord.

Wat de eredivisie nodig heeft, zijn sneltests. Maar daarvan zijn er momenteel nog te weinig. "Dat is voor ons nu geen optie. Maar als die tests in ruime mate aanwezig zijn, zijn wij de eerste die het kunnen doen", zegt Edwin Goedhart, medisch manager bij de KNVB. Besmette speler op het veld Bij Feyenoord ging het afgelopen weekeinde mis: op vrijdag werden de spelers getest, op zondag volgde een oefenwedstrijd tegen Sparta, waarna maandag uit de uitslagen bleek dat een besmette speler op het veld had gestaan. Geen ideale situatie, meent epidemioloog Patricia Bruijning van het UMC Utrecht. "Een test heeft zin als je de uitslag ook kunt gebruiken om je beslissing op te bepalen, of een voetballer kan spelen of niet. Dat is hier niet gebeurd."

Zeljko Petrovic, assistent-trainer van Feyenoord, spreekt met mondkapje Marouan Azarkan toe - ANP

"Hoe langer er zit tussen het moment van testen en het moment waar het om gaat, de voetbalwedstrijd, hoe meer kans er is dat er iemand in de tussentijd toch positief wordt. Idealiter zou je 's ochtends de test moeten afnemen, dan heb je de uitslag voordat je het veld opgaat en kun je gericht handelen", aldus Bruijning.

Sneltests Met de huidige tests bij de eredivisieclubs is dat niet mogelijk. De enige manier om sneller zekerheid te hebben over mogelijke coronagevallen, zijn sneltests. "Die tests zijn iets minder gevoelig dan de reguliere testen die bijvoorbeeld nu in teststraten worden gebruikt", zegt Bruijning. "Maar het doel is hier vooral om mensen op te pikken die eventueel besmet zouden kunnen zijn. Mensen met een hoge concentratie virus in de keel- of neusholte pikt zo'n test wel op." Grootste probleem is echter dat het aantal beschikbare sneltests op dit moment onvoldoende is en ze zijn in de zorg uiteraard meer nodig dan in het voetbal. Dat weet ook het medisch management van de KNVB. "Met de hoeveelheid die wij zouden willen hebben, met die grote teams, dat is dus voor ons geen optie", stelt Goedhart.

Hoe besmettelijk is een voetballer eigenlijk? "In het veld zijn er niet veel zorgen", zegt epidemioloog Bruijning. "Er is behoorlijke afstand en de contacten die je hebt, zijn vluchtig. Maar die jongens zitten ook na de training bij elkaar en in de kleedkamer. Dan is er veel interactie. De setting eromheen is meer het risicomoment dan wat daadwerkelijk op het veld gebeurt."