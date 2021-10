NAVO stuurt acht Russische diplomaten weg

Acht leden van de Russische afvaardiging moeten bij de NAVO vertrekken. Volgens het militaire bondgenootschap gaat het om Russische inlichtingenofficieren, over wie verder niets naar buiten is gebracht. "Het besluit om de accreditatie in te trekken is gebaseerd op onze eigen inlichtingen. Daar hebben we verder geen commentaar op", zegt een woordvoerder. Onduidelijk is of de acht daadwerkelijk gespioneerd hebben.

Verder is besloten om de maximale omvang van de NAVO-delegatie te halveren. In plaats van twintig diplomaten kunnen vanaf eind deze maand nog maar tien Russische diplomaten worden geaccrediteerd voor toegang tot de NAVO. Volgens de Britse zender Sky News heeft het gedwongen vertrek te maken met "kwaadaardige en agressieve activiteiten van de Russen".

Een NAVO-woordvoerder zegt dat het bondgenootschap wel open blijft staan voor een "betekenisvolle dialoog". Tussen het bondgenootschap en de Russen wordt normaal gesproken overlegd in de NAVO-Rusland-Raad. Die raad is echter al 18 maanden niet meer samengekomen.

Rusland: geen bewijzen gezien

De Russen zijn het niet eens met het besluit van de NAVO. De voorzitter van de buitenlandcommissie van de Russische Staatsdoema, het lagerhuis, zegt dat hij geen bewijzen heeft gezien. Hij verwacht van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken een "duidelijk antwoord" op de uitwijzing van de diplomaten.

Het is niet voor het eerst dat Russen worden weggestuurd bij de NAVO. Dat gebeurde in 2018 als reactie op de aanval met het zenuwgas novitsjok in het Britse Salisbury, waarbij de vroege Russische dubbelspion Skripal een zijn dochter Joelia werden vergiftigd. Zeven Russen werden toen uitgewezen en de maximale omvang van de Russische delegatie werd ook al verkleind, van dertig naar twintig.

Er heerst al jaren een slechte sfeer tussen Rusland en het westerse bondgenootschap. De NAVO beschuldigt Rusland van onder meer nepnieuwscampagnes, cyberaanvallen en aanhoudende schendingen van de territoriale integriteit van Oekraïne.