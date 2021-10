Handbalsters bij debuut Tijsterman ruim langs Wit-Rusland in EK-kwalificatie

De Nederlandse handbalsters hebben hun eerste interland na de Olympische Spelen met ruime cijfers gewonnen. De ploeg, die voor het eerst onder leiding stond van interim-bondscoach Monique Tijsterman, zette Wit-Rusland met 38-27 opzij. Het duel in Almere was de eerste in de kwalificatiereeks voor het EK van 2022.

Het verjongde Oranje, waar Yvette Broch, Nycke Groot, Jessy Kramer en Martine Smeets zijn afgehaakt, begon onrustig. Wit-Rusland kon echter nauwelijks profiteren.

Fraai spel

Zonder Estavana Polman, die na haar zware blessure nog niet helemaal speelklaar is, en de evenmin fitte Lois Abbingh vond Nederland snel zijn draai. De wereldkampioen, die in Tokio in de kwartfinales van Frankrijk verloor, liep met fraai spel uit naar een 21-16 ruststand.