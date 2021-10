EK baanwielrennen: Braspennincx wint onderonsje, Van Schip stelt teleur

Baanwielrenster Shanne Braspennincx heeft zich bij de Europese kampioenschappen in het Zwitserse Grenchen eenvoudig geplaatst voor de halve finales van het sprinttoernooi. De olympisch kampioene op de keirin versloeg in de kwartfinales landgenote Hetty van der Wouw.

Braspennincx, die dinsdag met Van der Wouw en Kyra Lamberink goud won op de teamsprint, zag in de eerste heat haar opponente het initiatief nemen, maar maakte in de laatste meters het verschil.

Ook in de tweede heat had Braspennincx de controle over de race en klopte ze Van der Wouw met een duidelijk verschil op de streep.

Braspennincx was eerder op de dag goed voor de derde tijd in de kwalificaties: in de achtste finales versloeg ze de Italiaanse Elena Bissolati.

Donderdagavond staan de halve finales en de finale van het sprinttoernooi bij de vrouwen op het programma.

Van Schip stelt teleur

Jan-Willem van Schip stelde in de finale van de puntenkoers flink teleur. De wereldkampioen van 2019 kwam niet verder dan een negende plaats.