Na drukke ochtendspits, ook drukke avondspits

Na de drukste ochtendspits van dit jaar stonden veel automobilisten vanavond ook op de terugweg in de file. Op het drukste moment, rond 17.30 uur, stond er 548 kilometer file. Dat is slechts 6 kilometer minder dan vanmorgen, maar het is geen avondspits-jaarrecord, meldt de ANWB. Dat record werd vorige week vrijdag gehaald, toen stond er 677 kilometer file.

Ook vanavond speelde de regen het verkeer parten. Er stonden vooral lange files op de A15 van Nijmegen naar Utrecht, op de A2 en A27 van Utrecht naar het zuiden, op de A4 van Amsterdam naar Den Haag en op de A28 bij Wezep, waar een ongeluk voor oponthoud zorgde.

Ochtendspits morgenochtend

De ANWB verwacht dat het record morgenochtend niet opnieuw zal worden verbroken. Automobilisten hebben morgen geen last meer van de afsluiting van de A12 tussen knooppunt Oudenrijn bij Utrecht en Nieuwerbrug. De werkzaamheden daar zijn bijna klaar en vanaf 05.00 uur morgenochtend is de weg na een afsluiting van negen dagen weer open.

Daarnaast blijft het volgens de weersverwachting droog.