Het is weer drukker op de werkplek, maar nog niet zo druk als vroeger

Ook is de drukte op de werkplekken gemiddeld nog steeds zo'n 15 procent lager dan in de maanden voor de coronacrisis. Met werkplekken worden niet alleen de kantoren bedoeld, maar bijvoorbeeld ook de ziekenhuizen, de scholen en de bouw.

Ondanks die files is het op onze werkplekken niet veel drukker dan voor de zomer. Volgens Google, dat van veel van zijn gebruikers weet waar ze zijn, is het weliswaar drukker dan tijdens de vorige herfst, maar nog niet echt drukker dan voor de zomervakantie.

Wie de laatste weken in de auto stapt, zal het hebben ondervonden: er staan weer meer files. Vanmorgen was de drukste ochtendspits van het jaar, nadat vorige week ook al een jaarrecord werd gevestigd.

In de trein is het ook weer een stuk drukker. De drukte staat op het hoogste niveau sinds de start van de coronacrisis. Dat kan in ieder geval deels worden verklaard doordat studenten weer in groten getale naar hun opleiding reizen.