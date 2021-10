Positieve woorden na formatie-werkdiner, 'je voelt de energie'

Dat regeerakkoord wordt dan later door de nieuwe ministers uitgewerkt in een regeerprogramma.

"We hebben een goede avond achter de rug qua sfeer en ambitie", zei CDA-leider Hoekstra. "We willen het zorgvuldig doen maar ook snelheid betrachten." Rutte zei dat het best nog spannend en ingewikkeld gaat worden, "maar je voelt de energie voor een volgende stap", zei hij.

De onderhandelaars van D66 en ChristenUnie kwamen daarvoor samen wandelend aan bij het Logement aan het Plein in Den Haag. "Het was goed en we gaan nu eindelijk aan de slag", zei ChristenUnie-leider Segers na afloop.

Het eerste gezamenlijke overleg tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie is vanavond begonnen met een 'werkdiner'. De partijen stemden tijdens een etentje de agenda's op elkaar af en bespraken welke onderwerpen in welke volgorde aan bod komen.

Politiek verslaggever Ron Fresen:

"Dikke regeerakkoorden zoals bij voorgaande formaties waren er niet voor niets. Ze werden gezien als een verzekeringspolis waarin de belangrijke punten die regeringspartijen binnenhaalden werden vastgelegd, en waardoor er niets onverwachts kon gebeuren. Nu zal dat allemaal korter en eenvoudiger moeten.

Maar de vraag is of dat na de bizarre tijden die we achter de rug hebben gaat lukken.

Over gevoelige kwesties zullen ze toch meer willen vastleggen dan een zinnetje. D66 zal bijvoorbeeld niet willen dat er ineens een Kamermeerderheid is tegen het opvangen van vluchtelingen. Of de ChristenUnie dat de abortuspil bij de huisarts verkrijgbaar wordt. Maar voor de rest zullen ze vooral vastleggen wat ze willen bereiken. Het 'hoe' laten ze dan over aan de ministers en de Tweede Kamer."