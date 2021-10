Gemeente Den Haag onder voorwaarden bereid noodlijdend ADO te helpen

De gemeente Den Haag is bereid het noodlijdende ADO financieel te hulp te schieten. De club moet voor 1 november een sluitende begroting of een garantstelling inleveren bij de Nederlandse voetbalbond. Als dat niet lukt, zou de tweevoudig landskampioen, die nu in de eerste divisie uitkomt, weleens uit het betaald voetbal kunnen gaan verdwijnen.

Vanwege de financiële problemen kreeg de Haagse club dit seizoen al zes punten in mindering. ADO veroverde afgelopen week wel de eerste periodetitel en verzekerde zich zo van deelname aan het eind van het seizoen aan de play-offs om promotie naar de eredivisie.