Roglic geeft in Milaan-Turijn visitekaartje af voor Ronde van Lombardije

De Belgische ploeggenoot van Alaphilippe werd op de slotklim naar de Basiliek van Superga (4,3 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 9) weer achterhaald. De Brit Adam Yates van Ineos opende daarna de aanval. Alleen Roglic kon uiteindelijk volgen, terwijl Alaphilippe in zijn eerste koers na de WK in Leuven zelfs moest lossen bij de eerste achtervolgers.

Het Belgische Deceuninck had zes renners mee en maakte de koers hard door Mauri Vansevenant op 19 kilometer van de finish vooruit te sturen.

Primoz Roglic heeft op imposante wijze de overwinning gegrepen in de semiklassieker Milaan-Turijn, de opwarmer voor de Ronde van Lombardije van komende zaterdag. In het laatste 300 meter van de pittige slotklim liet de Sloveen van Jumbo-Visma medekoploper Adam Yates achter zich.

Vuelta-winnaar Roglic pareerde in de slotkilometer een tweede demarrage van Yates en kwam vervolgens met een voorsprong van twaalf seconden solo over de meet in wat wordt gezien als de oudste internationale wielerkoers. João Almeida won de sprint om de derde plaats van Pogacar.

Een uitspraak over zijn kansen in Lombardije wilde Roglic niet doen. "Daar wil ik nog niet aan denken. Eerst ga ik nog wat rusten. Maar de laatste koers van het jaar wordt een mooie uitdaging, dat wel."

Naar het voorjaar

Milaan-Turijn verhuist volgend jaar overigens naar het voorjaar, waar het in 1876 ook begon. Het staat op de kalender voor woensdag 16 maart, kort na de Strade Bianche en Tirreno-Adriatico en drie dagen voor de klassieker Milan-Sanremo.