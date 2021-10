Noodopvang Harskamp langer open, dorpelingen voelen zich weer overvallen

De militaire kazerne in Harskamp blijft langer open voor Afghaanse vluchtelingen. Dat blijkt uit een brief die burgemeester Verhulst van Ede naar omwonenden heeft gestuurd. Volgens de burgemeester wil het ministerie van Justitie en Veiligheid tot 1 november de mogelijkheid hebben om nieuwe groepen vluchtelingen op te vangen op de legerplaats.

Het was de bedoeling dat de opvang per 4 oktober zou stoppen. De meeste Afghaanse vluchtelingen in Harskamp zijn de afgelopen weken overgebracht naar Heumensoord bij Nijmegen. In Harskamp zijn er nog zo'n 150 over en het ministerie wil de noodopvang open houden om eventueel nieuwe vluchtelingen op te kunnen vangen. Het ministerie heeft het verzoek om de legerplaats in Harskamp langer open te houden gisteren bij de gemeente neergelegd, meldt Omroep Gelderland.

Volgens de brief hebben burgemeester en wethouders daar gisteravond over gesproken met de dorpsraad en een aantal andere mensen uit het dorp. "Duidelijk werd dat de zorgen blijven, dat niet altijd gehandeld is conform afspraken en dat inwoners van Harskamp zich opnieuw overvallen voelen", schrijft burgemeester Verhulst over dat gesprek.

'750 mensen welkom, ook na 1 november'

Ondanks die zorgen zijn de vluchtelingen volgens de burgemeester welkom. "De huidige bewoners van het kamp, eventueel aangevuld met andere Afghaanse evacuees tot maximaal 750 mensen, zijn en blijven welkom in Harskamp, ook na 1 november", zo staat in de brief.

Toen de vluchtelingen in augustus in Harskamp aankwamen, leidde dat tot fel protest. Een groep mensen demonstreerde bij de ingang van de legerplaats. "We werden destijds echt overvallen door het nieuws dat hier vluchtelingen zouden komen, daar konden de gemeente en wij ons niet op voorbereiden", zegt Linda Vellinga, voorzitter van belangenvereniging Harskamps Belang tegen Omroep Gelderland. "Daar is die onrust door ontstaan, maar daarna is het juist goed gegaan hier."

Ook nu voelen dorpsbewoners zich dus overvallen, blijkt uit de brief van burgemeester Verhulst. Vandaag bespreekt het college van B&W met het ministerie wat er gisteravond met de dorpelingen is besproken. Ook wordt er gesproken "over de zorgen die er zijn, zowel bij de gemeente als in Harskamp", schrijft Verhulst. Na dat gesprek verwacht de burgemeester meer te kunnen zeggen.